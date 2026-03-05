La Lastrense 2026 | al via la ciclostorica a Lastra a Signa Tutti gli eventi

Stamattina, nella sede del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze, è stata presentata ufficialmente la nuova edizione della ciclostorica La Lastrense, che si svolgerà a Lastra a Signa. L’evento è la prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca 2026 e coinvolge ciclisti e appassionati provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione prevede un percorso storico e si svolgerà nel fine settimana.

FIRENZE – Presentazione stamattina, 5 marzo 2026, nella sede del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze, della nuova edizione della Ciclostorica La Lastrense, prima tappa del Giro d'Italia d'Epoca 2026. "La Ciclostorica La Lastrense rappresenta un bellissimo esempio di come sport, cultura e valorizzazione del territorio possano intrecciarsi in modo virtuoso, – ha detto la presidente del Consiglio Stefania Saccardi – Eventi come questo permettono di riscoprire la Toscana più autentica, attraversando paesaggi straordinari e borghi ricchi di storia, con uno spirito che unisce passione sportiva, sostenibilità e turismo di qualità. Il fatto che proprio da Lastra a Signa prenda il via il calendario del Giro d'Italia d'Epoca è motivo di orgoglio per tutta la nostra regione.