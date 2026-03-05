La Lanterna non sarà più sola | arrivano le repliche in Sud America

La Lanterna avrà delle repliche in Sud America, con la prima che sarà inaugurata in Brasile, nella città di Poços de Caldas, il 9 marzo. Le nuove strutture sono state costruite in diverse località della regione, segnando un ampliamento della presenza dell'originale. La cerimonia di apertura a Poços de Caldas è programmata per quella data.

Un progetto promosso dalla Regione coinvolge alcuni Paesi, prima inaugurazione in Brasile, poi toccherà ad Argentina e Cile La Lanterna non sarà più sola. Alcune ‘repliche’ verranno edificate in alcune città del Sudamerica, la prima di queste è già pronta per l'inaugurazione in Brasile, nella città di Poços de Caldas, il prossimo 9 marzo. Un'iniziativa nell'ambito del progetto ‘Lanterna - Luce dei Liguri nel Mondo’, promossa da Regione Liguria per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano. Nelle ultime ore è stata presentata la missione istituzionale alla quale parteciperà l'assessore regionale all'Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it È morta Kshamenk, l’orca più sola del mondo: era l’ultima rimasta in cattività in Sud AmericaKshamenk, l’ultima orca in cattività del Sud America, è morta dopo oltre 30 anni trascorsi in solitudine in una piccola vasca di un parco acquatico... Laura Pausini inondata di critiche, arrivano le repliche dall’artista e dal suo staffLaura Pausini inondata di critiche, arrivano le varie repliche dall’artista e dal suo staff. Tutto quello che riguarda Sud America. La Lanterna di Genova replica nei Paesi dell’emigrazione italiana: missione della Regione Liguria in Sud AmericaLanterna di Genova. Inaugurazioni in Brasile, Argentina e Cile nell’ambito del progetto Lanterna, luce dei liguri nel mondo per rafforzare ... italiachiamaitalia.it La Lanterna illumina il Sud America: al via il progetto per i liguri nel mondoL’assessore Ripamonti in missione tra Brasile, Argentina e Cile: Le nostre comunità all'estero sono un patrimonio inestimabile. A Poços de Caldas l’inaugurazione del primo monumento simbolo ... savonanews.it