La Juvecaserta 2021 rinnova il sito ufficiale | più spazio al merchandising

Da oggi è disponibile il nuovo sito ufficiale della Juvecaserta 2021, che presenta una grafica aggiornata, contenuti rinnovati e nuove funzionalità. La piattaforma offre ora maggiore spazio al merchandising, rendendo più facile navigare tra i prodotti. La ristrutturazione interessa anche la disposizione delle sezioni e l’interattività, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti.

Un restyling pensato per offrire ai tifosi, agli sponsor e agli appassionati di basket uno strumento moderno, intuitivo e ricco di novità È online da oggi il nuovo sito web ufficiale della Juvecaserta 2021, rinnovato nella grafica, nei contenuti e nelle funzionalità. Un restyling pensato per offrire ai tifosi, agli sponsor e agli appassionati di basket uno strumento moderno, intuitivo e ricco di novità. L’aggiornamento del sito, curato in collaborazione con simplyweb, è stato progettato per garantire una navigazione semplice e immediata da qualsiasi dispositivo – desktop, tablet e smartphone – grazie a un design responsive e a una struttura dei contenuti più chiara. 🔗 Leggi su Casertanews.it

