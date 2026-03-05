La Igor Volley vola in semifinale

La Igor Volley di Novara ha vinto la partita al Pala Gianni Asti di Torino, assicurandosi un posto in semifinale Scudetto. La squadra si è qualificata tra le prime quattro in Italia, raggiungendo così la nona semifinale consecutiva e la undicesima nella storia del club. La vittoria permette alla formazione di avanzare nel campionato nazionale.

Ancora una volta tra le migliori quattro d'Italia. La Igor Volley di Novara vince al Pala Gianni Asti di Torino e conquista la semifinale Scudetto, la nona consecutiva e l'undicesima nella propria storia. Le azzurre chiudono la serie contro Chieri con una vittoria sofferta e spettacolare: 2-3 il finale di gara due (20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18) al termine di una sfida ricca di ribaltamenti di fronte. Dopo un primo set controllato da Novara, le padrone di casa reagiscono con carattere e ribaltano il match portandosi sul 2-1. Nel momento più difficile arriva però la svolta: la panchina azzurra cambia l'inerzia del match e la neoentrata Britt Herbots dà energia alla squadra, mentre Tatiana Tolok continua a martellare senza sosta.