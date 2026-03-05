Il 5 marzo, gli attacchi tra le capitali del Medio Oriente sono proseguiti senza sosta, con Teheran che ha colpito obiettivi curdi in Iraq. La regione si trova nuovamente al centro di una serie di scontri che coinvolgono diverse forze e territori, aumentando la tensione tra i vari attori coinvolti. La situazione rimane in evoluzione, con operazioni militari che si susseguono nella zona.

Nel sesto giorno dell’operazione militare statunitense e israeliana contro l’Iran, i giornalisti dell’Afp hanno riferito di nuove forti esplosioni e della presenza di aerei da combattimento a Teheran. L’agenzia di stampa statale Irna ha fornito un bilancio di 1.230 morti in Iran dall’inizio della guerra. L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione della periferia sud della capitale libanese Beirut, roccaforte del gruppo filoiraniano Hezbollah, dove sta conducendo intensi bombardamenti. Secondo le autorità libanesi, dal 2 marzo almeno 72 persone sono morte e 437 sono rimaste ferite nel paese, mentre 83mila sono state costrette a lasciare le loro case. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La guerra in Medio Oriente si espande, Teheran colpisce obiettivi curdi in Iraq

Iran, la guerra si allarga tra Libano, Golfo e Iraq. Smentita dei curdi sull’offensiva di terra. Kim Jung-Un: “Pronti a fornire missili a Teheran”La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio...

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

La Guerra che Cambiò il Medio Oriente (1980–1988): Iran vs Iraq

Contenuti utili per approfondire Medio Oriente.

Temi più discussi: Medio Oriente: la guerra si allarga; Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; Leone XIV: Preoccupato per il Medio Oriente, la guerra di nuovo! Dio vuole pace; Vista dall’alto | Guerra in Medio Oriente, cosa mostrano mappe e immagini satellitari.

Gli aggiornamenti sulla guerra in medio oriente: droni iraniani colpiscono l'AzerbaijanAttaccati un terminal dell'aereoporto e una scuola. Il ministro degli Esteri azero chiede spiegazioni e non esclude una risposta appropriata ... ilfoglio.it

Il sesto giorno di guerra in Medio Oriente. La Russia si smarca: L’Iran non ci ha chiesto alcun aiutoTeheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e attaccato il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno ... dire.it

Le ultime notizie in diretta sul conflitto in Medio Oriente. Meloni chiama a Macron: cosa è emerso - facebook.com facebook

Nel Golfo sono tutti d'accordo: la fine del regime in Iran apre a una nuova èra. Ora il nuovo medio oriente si fa senza gli ayatollah e con lo stato ebraico. intervista a Meir Ben Shabbat, di Sharon Nizza x.com