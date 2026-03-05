La guerra fa paura Industriali preoccupati Effetti già riscontrabili

La guerra in corso tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran sta creando apprensione tra gli industriali di Lucca. Secondo fonti del settore, sono stati già notati i primi effetti di questa escalation, che influenzano le attività economiche e le catene di approvvigionamento. Le preoccupazioni riguardano principalmente le ripercussioni sui mercati e sulla stabilità delle imprese locali.

La guerra in corso da parte di Usa e Israele nei confronti dell'Iran, sta preoccupando non poco i rappresentanti dell'industria lucchese. Lo dice a chiare lettere Confindustria Toscana Nord con una nota che evidenzia già le prime conseguenze negative del conflitto. "Gli effetti sono già nettamente riscontrabili – si legge – e anche imponenti con il prezzo del gas metano quasi raddoppiato e che ha già toccato quota 60 euro megawattora, ed il petrolio a sua volta in aumento, anche se molto più contenuto; oggi l'andamento, pur oscillante, sembra complessivamente in ribasso, ma il quadro generale non dà alcuna certezza". Ed è l'incertezza, appunto, che crea il panico, una paura che coinvolge l'industria come le famiglie.