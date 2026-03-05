La guerra di domani è realtà Tra droni e mitragliatrici come si preparano i soldati

A Livorno si tiene la terza edizione dell’Expo Week Defence, organizzata da Extrema Ratio con il supporto del Comfose. L’evento mette in mostra le attrezzature utilizzate dai soldati, tra droni e mitragliatrici, e si focalizza sulla preparazione militare per affrontare vari scenari. La manifestazione si propone di illustrare le capacità operative senza addentrarsi in analisi delle cause dei conflitti.

La terza edizione dell’Expo week defence a Livorno, organizzata da Extrema Ratio in collaborazione con il Comfose: «Pronti per ogni scenario, ma evitare i conflitti». A guardarlo da fuori, il mondo delle forze speciali sembra semplice. Non facile, ovviamente, perché le prove sono dure, lo stress continuo, così come l’addestramento. Semplice nel senso che solitamente (e sbagliando parecchio) si pensa unicamente all’addestramento e all’impiego in missione (del resto ne I ragazzi della Folgore, Alberto Bechi Luserna parla proprio dell’«odor di impiego», inteso come il desiderio di essere essere mandati chissà dove nel mondo per fare ciò a cui ci si è preparati per anni). 🔗 Leggi su Laverita.info

