la guerra del marmo il tar sulla filiera rinvia alla consulta

Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di rinviare la questione sulla filiera del marmo alla Corte Costituzionale. La disputa riguarda l’obbligo di lavorare in loco almeno il 50 per cento del materiale estratto dalle cave. La decisione coinvolge il rispetto di questa norma e la sua eventuale legittimità. La Corte Costituzionale dovrà ora pronunciarsi su questa norma.

La partita sul marmo si sposta alla Corte Costituzionale. Sarà il massimo organo di garanzia a stabilire se l'obbligo di lavorare in loco almeno il 50 per cento del materiale estratto dalle cave sia legittimo. Una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri dell'intero settore, proprio nei giorni in cui in città si è aperto il dibattito sulla modifica proposta dall'amministrazione di concedere alle aziende il raggiungimento della soglia entro quattro anni e non più dopo due. La modifica, contestata negli ultimi giorni da parte dei sindacati, dell'opposizione e degli ambientalisti apre a nuovi possibili scenari, che saranno più chiari solo dopo il pronunciamento della Corte.

