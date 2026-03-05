La guerra all’Iran si allarga

La guerra all’Iran si espande, coinvolgendo nuove aree e forze militari. La grande guerra mediorientale si inserisce in un conflitto più ampio tra l’Impero d’Occidente e la Cina. Le operazioni si intensificano e coinvolgono diversi paesi della regione, mentre le fazioni combattono su più fronti. La situazione rimane tesa e in rapido mutamento.

La grande guerra mediorientale si colloca nella più ampia disfida tra l’Impero d’Occidente e la Cina. Annotazione scontata, ma che pure va fatta. La nuova avventura bellica arriva non a caso dopo il regime-change venezuelano, che ha colpito un alleato chiave di Pechino, dal quale peraltro riceveva parte significativa dell’energia necessaria al suo sviluppo. Scompenso che la Cina si era affrettata a colmare incrementando l’acquisto del petrolio iraniano, ma l’attacco israelo-americano è arrivato prima che ne traesse beneficio. È in questo quadro che si deve situare la strana guerra tra Afghanistan e Pakistan e la visita del premier indiano Narendra Modi in Israele prima che il Medio oriente si incendiasse. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran, la guerra si allarga tra Libano, Azerbaigian e Qatar. Meloni: “Non siamo in guerra”. Crosetto: “Può succedere di tutto”La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio...

Iran, la guerra si allarga: blackout ed esplosioni in IraqIl conflitto in Medio Oriente si allarga: blackout in tutto l'Iraq ed esplosioni a Baghdad ed Erbil.

Iran, la guerra si allarga: quali scenari

Guerra Usa-Iran, missili e droni sul Kuwait: attivate le difese aeree. Trump: «Sostegno all'offensiva curda». Teheran: «Colpita petroliera Usa nel Golfo»La guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una ... ilmessaggero.it

Il nuovo obiettivo di Israele è il Libano: Hezbollah rischia di scomparire con la guerra in IranHezbollah nasce nel 1982 in piena guerra civile libanese nella scia ideologica della rivoluzione iraniana proprio come forza di resistenza all’invasione ... fanpage.it

