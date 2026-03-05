La Gran Bretagna potrebbe vietare i Corgy i cani preferiti da Elisabetta II e altre razze devastate dalla selezione

Un gruppo parlamentare britannico ha diffuso una valutazione veterinaria che analizza i danni alla salute di 67 razze canine, tra cui Corgy, Bassotti, Scottish Terrier e Shih Tzu. Secondo lo studio, molte di queste razze soffrono di problemi come arti troppo corti e difficoltà respiratorie. La relazione evidenzia le conseguenze della selezione genetica sulla salute degli animali.

Emerald Fennell che non è da meno di Margot Robbie, con la splendida collana (che è anche una tiara) indossata dalla Gran dama di Corte di Elisabetta II durante la sua incoronazioneSe è vero che a catalizzare l'attenzione, in questo intenso tour promozionale, è stata Margot Robbie con i suoi affascinanti preziosi - leggi il...

William e Kate condividono l’amore di Elisabetta II per i cani, James Middleton spiega perché(Adnkronos) – Avere un cane è un imperativo imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, nel 2011, in casa loro ce n'è sempre...

DIRETTA/ Italia Gran Bretagna (risultato finale 84-75): Niang trascina gli azzurri! (2 marzo 2026)Diretta Italia Gran Bretagna streaming video tv, oggi lunedì 2 marzo 2026: orario e risultato live per le qualificazioni ai Mondiali di basket. ilsussidiario.net

Italia-Gran Bretagna basket qualificazioni Mondiali: orario e dove vedere il match in tv e in streamingIl secondo confronto della doppia sfida contro la Gran Bretagna potrebbe già regalare all’Italbasket il pass per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Per riuscirci, gli Azzurri dovra ... corrieredellosport.it

WC 2027 Qualifiers, Italia-Gran Bretagna 84-75 (Niang 23). Azzurri primi. Banchi: “Orgoglioso di questi ragazzi” Un Modigliani Forum sold-out e caldissimo ha salutato il terzo successo di fila della Nazionale Maschile nella prima fase di qualificazione alla FIBA - facebook.com facebook

Qualificazioni Mondiali: l'Italbasket fa due su due contro la Gran Bretagna x.com