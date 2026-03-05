La giornata perfetta esiste | il 21 marzo torna la celebre 5km romana

Il 21 marzo si terrà a Roma la tradizionale corsa di 5 km, un evento che richiama molti appassionati di sport e camminatori. La manifestazione si svolge nella capitale, coinvolgendo persone di tutte le età che desiderano partecipare a questa corsa popolare. La giornata promette di essere un momento di aggregazione e divertimento per chi sceglie di prendere parte all’appuntamento.

Qualcuno sosterrà che la giornata perfetta non esiste. Eppure il 21 marzo promette di smentire questa sentenza pessimistica forse un po’ troppo affrettata. Questa data infatti, non solo coincide con il primo sabato di primavera, ma anche con Acea Water Fun Run - Saturday 5k, ovvero la stracittadina che anticipa la Maratona di Roma: un momento speciale per correre nel cuore della Capitale e godere delle sue bellezze eterne in una cornice festosa e unica. Aperta a tutti senza limiti di età, Acea Water Fun Run – Saturday 5k sarà un’occasione unica per visitare il centro di Roma in una veste inedita – il percorso partirà dai Fori Imperiali e terminerà all’interno del Circo Massimo – respirando al tempo stesso l’atmosfera irripetibile del grande evento sportivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Turista per un giorno: scoprire la bellezza di Roma con la 5km del 21 marzo

Un sabato mattina speciale: sono aperte le iscrizioni per la 5km di Roma del 21 marzoNon c’è modo migliore di iniziare la primavera facendo sport in un clima festoso e unico.

