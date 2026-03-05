La Gazzetta utilizza quasi tre pagine per dire basta coi fischi a Bastoni | in tanti si stringono a lui Gli è morto qualcuno?

La Gazzetta dedica quasi tre pagine a una discussione sui fischi a Bastoni, evidenziando che molti tifosi si sono uniti a lui in segno di solidarietà. Nell'articolo si menzionano le reazioni della tifoseria e il sostegno ricevuto dal giocatore. La pubblicazione riporta anche che alcuni membri del pubblico si sono avvicinati a Bastoni durante le partite. Non vengono riportate altre informazioni riguardanti eventuali eventi tragici.

La Gazzetta utilizza quasi tre pagine per dire basta coi fischi a Bastoni: “in tanti si stringono a lui”. È morto qualcuno? Due pagine più un corsivo in prima pagina. Siamo al limite delle tre pagine. Per dire cosa? Che ora basta coi fischi a Bastoni. Che ha chiesto scusa anche se al minimo sindacale, scrive la Gazza, e bla bla bla. In realtà timidine le scuse di Bastoni rispetto a quell’esultanza per un’espulsione che è valsa uno scudetto. Una difesa di Bastoni in versione Caterina Caselli: “Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più”. Persino Massimo Mauro si presta, gli va almeno riconosciuto di aver sottolineato l’ipocrisia di Padre Chivu (ormai diventato a tutti gli effetti un allenatore comunicativamente inutile come gli altri). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Arsenal ne segna tre: Inter, non basta per gli ottavi”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026.

