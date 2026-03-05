La forza di una donna anticipazioni al 14 marzo | Fazilet vorrebbe tornare a scrivere

La forza di una donna, anticipazioni dal 9 al 14 marzo. Fazilet accarezza l’idea di tornare a scrivere, ma il pensiero la distrae continuamente. Bahar è alle prese con i preparativi della cena ordinata da Cem e promette a sé stessa che sarà l’ultima volta. Intanto Fazilet accarezza l’idea di tornare a scrivere, ma il pensiero la distrae continuamente, tanto che Raif comincia a nutrire qualche sospetto. Al momento della consegna, Bahar e Ceyda vivono un’esperienza scioccante, continuano le anticipazioni de La forza di una donna. Colte dal panico durante una retata, riescono a sfuggire alla polizia rifugiandosi al piano superiore, a casa della signora Calibe, fingendosi sue parenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

