la forza delle donne in 6 appuntamenti

A San Mauro Pascoli ha avuto inizio un’importante iniziativa per le donne sammauresi: "Forza e Consapevolezza - Percorso di autodifesa e empowerment per il mondo femminile". Il progetto, completamente gratuito e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, si svolgerà tutti i mercoledì dalle 20 alle 22 e si svilupperà attraverso un ciclo di sei appuntamenti, che si concluderanno il 1° aprile. Obiettivo del corso, non è solo fornire strumenti pratici di difesa personale, ma offrire un percorso integrato che affronti il tema della consapevolezza a 360 gradi. Ogni incontro è suddiviso in due moduli, dedicati alla sfera emotiva e a quella fisica. Nella prima ora la psicologa psicoterapeuta Licia Negrini si concentrerà sull’aspetto psicologico, sul rafforzamento dell’autostima, della sicurezza e della consapevolezza di sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

