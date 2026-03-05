La fiamma paralimpica a Venezia Matilde Villa accende il braciere a San Marco

A Venezia, la fiamma paralimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata con i tedofori che hanno percorso le vie di Mestre e Piazza San Marco. Mercoledì, la torcia è stata portata lungo riva delle Zattere e attraversata a bordo di un’imbarcazione storica, la Bucintoro. Matilde Villa ha acceso il braciere nel cuore della città, a San Marco.

Mercoledì i tedofori hanno sfilato con la torcia tra le vie di Mestre e poi nel cuore della città storica, con il passaggio lungo riva delle Zattere Il viaggio della fiamma paralimpica di Milano Cortina 2026 è arrivato a Venezia: mercoledì i tedofori hanno sfilato con la torcia tra le vie di Mestre e poi in Piazza San Marco con il passaggio lungo riva delle Zattere, l'attraversamento a bordo di un'imbarcazione storica della Bucintoro fino all'Arsenale e il tratto finale in riva degli Schiavoni. Ad accendere il braciere l'ultima tedofora Matilde Villa, playmaker della Reyer Venezia femminile.