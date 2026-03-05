La favola di Silke paraplegica acrobata | Caddi dal trapezio non ho mollato

Silke, paraplegica acrobata, ha raccontato la sua esperienza a Ravenna, descrivendo come, cadendo dal trapezio, abbia mantenuto la presa senza mollare. Le sue mani erano appoggiate sui sostegni e le caviglie agganciate a una barra di metallo, mentre si trovava in aria. La donna ha condiviso i dettagli di quell’episodio senza entrare in motivazioni o giudizi.

Ravenna, 5 marzo 2026 – Le mani appoggiate sui sostegni e le caviglie agganciate ai margini di una barra di metallo. L’addome si contrae e le gambe si sollevano in verticale. Un movimento sulla carta impossibile. Il pubblico è a bocca aperta per l’acrobata svizzero-tedesca Silke Pan, entrata in scena sulla sua sedia a rotelle. Nel 2007, una caduta dal trapezio durante un allenamento al parco divertimenti riminese di Fiabilandia le ha causato una frattura alla decima e undicesima vertebra. Una sentenza. L’operazione d’urgenza al Bufalini di Cesena non ha potuto evitare la perdita completa degli arti inferiori e del bacino. Ma, dopo 14 anni, nel dicembre 2021, Pan è incredibilmente tornata a esibirsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

