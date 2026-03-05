La famiglia nel bosco e il compleanno dei gemellini senza regali dai parenti Portiamo il nostro cuore

I gemelli, figli di Nathan e Catherine, hanno compiuto sette anni e hanno trascorso il loro compleanno in una struttura protetta a Vasto, dove vivono insieme alla madre da oltre tre mesi. La famiglia ha deciso di non ricevere regali dai parenti e di portare il proprio cuore alla celebrazione. La festa si è svolta nel bosco, lontano dai tradizionali festeggiamenti.

Hanno compiuto 7 anni i gemelli, figli di Nathan e Catherine, e lo hanno festeggiato nella struttura protetta di Vasto, che li ospita insieme alla madre da oltre tre mesi. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero per il compleanno c’è stato un pranzo con il papà, la nonna Pauline, la zia Rachel e il cuginetto. Palloncini colorati, ma nessun regalo dai parenti. «Portiamo il nostro cuore», ha detto Rachel al quotidiano. Un pensiero, un mazzo di fiori, è arrivato da Trieste dal benefattore che si è offerto, tramite associazione, di pagare l’affitto del casale finora messo a disposizione gratuitamente da Armando Carusi, per dodici anni, ovvero fino al 18esimo anno dei tre bimbi. 🔗 Leggi su Open.online

La famiglia nel bosco vuole tornare in Australia: "Il nostro futuro è altrove"Lo sfogo di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion alla tv australiana: "I nostri figli non meritano quello che sta succedendo"

