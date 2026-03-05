La Fabi ha espresso preoccupazioni riguardo all’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle banche italiane, sottolineando che questa tecnologia non deve diventare un alibi per licenziamenti di massa. Oltre alle tensioni derivanti dal risiko bancario, le istituzioni finanziarie affrontano anche le ripercussioni della guerra nel Medio Oriente, che potrebbero influenzare l’occupazione nel settore.

Oltre al risiko bancario, le banche italiane sono chiamate a una doppia sfida che potrebbe pesare sui dipendenti: l’ingresso dell’ Intelligenza artificiale e le conseguenze della guerra nel Medio Oriente. Il principale sindacato dei bancari, Fabi, ha voluto riflettere su questi passaggi nel suo 130esimo congresso in corso a Milano (“Next generation bank”). La premessa è che la svolta digitale è inevitabile, ma deve procedere con il rispetto delle competenze umane. "Non può esserci la scusa che l’IA ha deciso che i dipendenti devono diminuire, perché è una scelta che prende la banca – ha avvisato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni – Nelle trattative non potranno esserci giustificazioni per far salire il numero degli esuberi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Fabi: l’IA non sia un pretesto per gli esuberi

