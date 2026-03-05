La diversità comprende differenze di esperienze e identità, e non si limita a caratteristiche esterne o culturali. Ogni persona possiede un proprio modo di essere, che arricchisce il tessuto sociale. Si vuole sottolineare che essere diversi non equivale a essere strani, ma significa semplicemente avere un ingrediente unico. La lotta ai pregiudizi si basa sulla consapevolezza di questa varietà.

La diversità non è solo differenza,ma è anche esperienze ed identità; DIVERSO non significa essere "strani",significa solo che ognuno di noi ha il suo ingrediente segreto. La diversità può essere il colore della pelle,i capelli lisci,mossi o colorati, chi indossa gli occhiali,chi ha l’apparecchio per i denti, chi parla un’altra lingua. Diversità può essere anche chi sa correre come un fulmine, chi sa ascoltare gli amici come nessun altro, chi si esprime in modo diverso o è gentile a modo suo, chi adora i dinosauri e chi sa disegnare cose meravigliose o chi preferisce leggere invece di giocare una partita di calcio. Tutti siamo come pezzi di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La diversità è la nostra ricchezza. Stop ai pregiudizi, nessuno è solo

Leggi anche: Atreju, la cucina Italiana patrimonio Unesco. Lollobrigida: non ci manca niente. La nostra eccellenza è ricchezza e lavoro

Corteo per Deranque, "questa è casa nostra": nessuno scontro, solo un arrestoUna persona è stata arrestata dalle forze dell'ordine per possesso di arma a Lione, alla marcia per commemorare lo studente di estrema destra Quentin...

LA VIDA DE JESÚS: Primeras SEÑALES y el GRUPO Documental Completo - BLOQUE 2

Una selezione di notizie su La diversità è la nostra ricchezza Stop....

Temi più discussi: Al referendum voterò NO; Scouting America cede a Trump, stop al mito distruttivo della fluidità di genere e del transgenderismo; L’appello di 195 docenti: No alla schedatura; Fischi per il Ramadan in Premier League nello stadio del Leeds: la reazione di Guardiola è durissima.

Mattarella, diversità è valore che rende più forte la societàLa tutela delle minoranze e la loro presenza è un patrimonio che arricchisce i nostri due paesi li rende più capaci di essere nella dimensione europea che stiamo vivendo da protagonisti, davvero ... ansa.it

Scouting America cede a Trump, stop al mito distruttivo della fluidità di genere e del transgenderismoCredo che i Boy Scout dovrebbero tornare a essere i Boy Scout come erano stati originariamente fondati, un gruppo che trasforma i ragazzi in uomini, ha precisato Pete Hegseth, Segretario alla Difesa ... gay.it

I LOVE ITALIAN FOOD. Tony Dark Eyes · Alive. Stop with Alfredo This is NOT Italian food - facebook.com facebook

NEXT STOP: SEMIFINALI Milano archivia la pratica Quarti di Finale superando Vallefoglia anche in Gara 2 (20-25, 19-25, 22-25) #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Vallefoglia #Milano x.com