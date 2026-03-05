La destra incassa la legge che criminalizza i propal

La destra ha approvato una legge che criminalizza i propal e si dice soddisfatta del risultato. Pur rinunciando a bloccare le manifestazioni propal tramite legge, è riuscita a far approvare un testo che integra elementi che confondono l’antisemitismo. La norma è stata presentata come un passo avanti, anche se il dibattito ha evidenziato criticità e divergenze di opinione.

Antisemitismo Il Senato approva il ddl: sì di Iv, Azione e 6 dem. No di 5S e Avs, Pd astenuto. Mieli di Fdi svela il bluff: «La sinistra sta con le piazze che odiano Israele e con Albanese». Applausi delle destre a Delrio. Cecilia Strada: «Con queste norme si equipara ogni forma di dissenso sulle politiche israeliane di apartheid a comportamenti antisemiti» Antisemitismo Il Senato approva il ddl: sì di Iv, Azione e 6 dem. No di 5S e Avs, Pd astenuto. Mieli di Fdi svela il bluff: «La sinistra sta con le piazze che odiano Israele e con Albanese». Applausi delle destre a Delrio. Cecilia Strada: «Con queste norme si equipara ogni forma di dissenso sulle politiche israeliane di apartheid a comportamenti antisemiti» Per le destre missione compiuta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

