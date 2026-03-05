La crisi demografica in Italia si manifesta con un calo dei bambini nati ogni anno e un allungamento dell’aspettativa di vita. Questi cambiamenti influenzano direttamente il sistema pensionistico, che si trova a dover sostenere un numero crescente di anziani con una popolazione attiva in diminuzione. La situazione solleva preoccupazioni sul futuro delle pensioni e sulla sostenibilità delle risorse disponibili.

La ricchezza dei baby boomer come contributo rilevante al finanziamento del welfare. Ma definire gli strumenti operativi per realizzare questo processo a favore delle generazioni successive non sarà facile né agevole. Un libro Dalla paura della sovrappopolazione al gelo demografico. Il mondo scopre di essere vecchio Il tempo passa e la percezione della sostenibilità del sistema pensionistico si aggrava. La riduzione del tasso di fertilità e il contemporaneo aumento della speranza di vita della popolazione italiana rendono il vincolo di bilancio pensionistico molto più impegnativo. Le somme maturate dai lavoratori che si stanno avvicinando alla pensione devono essere finanziate dagli attivi del futuro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La crisi demografica e il miraggio delle pensioni del futuro

2050: Nazionalismi, tecnologia e crisi demografica ridisegnano il futuro globale.Il futuro prossimo, fino al 2050, si prospetta come un periodo di profondi cambiamenti globali caratterizzati dal ritorno di tendenze...

Leggi anche: Aziende, famiglia e futuro, alla Cattolica un confronto su welfare aziendale e crisi demografica

Tutto quello che riguarda crisi demografica.

Temi più discussi: Scuole nelle aree montane, Piccolotti (Avs) chiede informativa urgente in aula: La crisi demografica non può diventare un pretesto per tagliare le risorse all'istruzione; Lavoro, la crescita non c’è. E gli inattivi aumentano 5 volte più degli occupati; A Cantù non si sente la crisi demografica: iscrizioni alle scuole, numeri positivi; Giappone, s’acuisce crisi demografica: nel 2025 nuovo record negativo.

La crisi demografica e il miraggio delle pensioni del futuroLa ricchezza dei baby boomer come contributo rilevante al finanziamento del welfare. Ma definire gli strumenti operativi per realizzare questo processo a favore delle generazioni successive non sarà f ... ilfoglio.it

A Cantù non si sente la crisi demografica: iscrizioni alle scuole, numeri positiviEmerge un dato comune a tutta la città: il grande apprezzamento per i corsi musicali della secondaria di primo grado ... laprovinciadicomo.it

L’ex con l'amante nel vostro letto, voi col mutuo sulle spalle e un materasso in macchina. Crisi demografica Colpa di chi ha trasformato i figli in un’estorsione legalizzata contro i padri – e voi, fessi, pagate il conto. - facebook.com facebook

E’ urgente supportare campagne informative in favore della maternità, perchè la crisi demografica ormai è devastante. Ci tengo a ricordare il grande lavoro iniziato dal Governo Meloni con sostegni alle giovani coppie. Famiglia e natalità sono al centro del pro x.com