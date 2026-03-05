La corsa al titolo della Premier League è ancora aperta, con diverse squadre che si contendono la vetta della classifica. La partita di ieri ha visto alcune delle principali contendenti ottenere risultati importanti, mantenendo aperti i giochi per il titolo. La stagione continua con molte sfide ancora da affrontare, e le prossime giornate potrebbero cambiare gli equilibri in classifica.

2026-03-05 01:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha insistito sul fatto che la corsa al titolo della Premier League rimane aperta nonostante il Manchester City sia stato costretto al pareggio per 2-2 dal Nottingham Forest. Il City è andato due volte in vantaggio con Antoine Semenyo e Rodri, solo per essere bloccato in ogni occasione mentre il Forest ha conquistato un punto nella sua lotta per evitare la retrocessione. Il risultato ha posto fine alla serie di sei vittorie consecutive del City, lasciandolo a sette punti dall’Arsenal, anche se con una partita in sospeso e una partita casalinga contro la capolista ancora da disputare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Premier League, il Forest ferma il Man City e spinge l'Arsenal verso il titoloIl Nottingham Forest spinge l'Arsenal verso il titolo. Clamoroso il pari che la squadra di Vitor Pereira strappa al Manchester City all'Etihad. tuttomercatoweb.com

Premier League 2025-2026: Leeds-Manchester City, le probabili formazioniAlle 18.30 va in scena Leeds-Manchester City: padroni di casa per allontanarsi dalla zona calda, Citizens per la corsa al titolo. sportal.it

