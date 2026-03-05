La compagnia Cvì de mi Paes di Vecchiazzano in scena con la commedia Vacânzi furzédi

Venerdì 6 marzo, al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, va in scena la compagnia Cvì de mi Paes di Vecchiazzano con la commedia in vernacolo

Nuovo appuntamento, venerdì 6 marzo, con la rassegna di commedie in lingua vernacolare al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. La compagnia Cvì de mi Paes di Vecchiazzano sarà protagonista del palcoscenico con lo spettacolo brillante Vacânzi furzédi, due atti scritti da Antonella Zucchini. Una divertente commedia ambientata a Riccione che ha per protagoniste due famiglie, una nobile e blasonata ma senza un soldo, l'altra popolana e ciarliera ma molto benestante. Fra persone così diverse, in un ambiente dove l'apparire domina l'essere, non possono che nascere accese ed esilaranti parapiglie ma, in queste "vacanze forzate", non tutto il male viene per nuocere.

La comicità del teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo "Vacànzi Furzèdi"Al cuore del racconto un confronto tra due famiglie agli antipodi: da un lato una nobile e blasonata famiglia, ricca di titoli e di orgoglio ma ormai...

