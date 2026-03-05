La città oltre i limiti delle polveri sottili | Transito inquinante a ridosso dei tavolini

A Brindisi, si registra un aumento del transito veicolare vicino ai tavolini dei locali, mentre si continua a promuovere iniziative per una mobilità più sostenibile. Mentre alcune vie storiche del centro sono al centro di discussioni riguardo alla riapertura al traffico, la città si trova a dover bilanciare le esigenze di sicurezza ambientale con quelle di ripresa delle attività commerciali.

Un nuovo decreto ministeriale da 25 milioni riaccende il dibattito sulla pedonalizzazione mentre i dati sulla qualità dell'aria preoccupano. Legambiente chiede un confronto pubblico BRINDISI - Da una parte emerge la spinta verso una mobilità sostenibile, dall'altra la tentazione di riaprire al traffico veicolare alcune delle arterie storiche del centro. Il tema è tornato d'attualità dopo l'ultimo report di Legambiente Malaria, basato sui dati Arpa, che evidenzia il superamento del limite di Pm 2,5, con 11 particelle per metro cubo rispetto alle 10 che l'Unione Europea prescrive come obbligatorie entro il 2030. Un dato che richiede una riduzione delle emissioni del 9 per cento, nonostante la prevista chiusura della centrale Brindisi Sud a carbone nell'ottobre 2024. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

