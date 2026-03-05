La Cina ha ammesso che crescerà meno

La Cina ha annunciato che il suo obiettivo di crescita per il 2026 sarà inferiore al 5 per cento, un dato che rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti stime. Per la prima volta, le autorità ufficiali indicano una crescita più contenuta, confermando una revisione delle previsioni economiche a lungo termine. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa variazione.

La Cina ha annunciato che il suo obiettivo per la crescita del PIL (prodotto interno lordo) nel 2026 sarà tra il 4,5 e il 5 per cento: è il livello più basso dal 1991 ed è un riconoscimento del fatto che l’economia del paese sta rallentando. L’annuncio è stato fatto durante il Congresso nazionale del popolo, una riunione annuale dell’assemblea legislativa cinese, che non ha veri poteri ma certifica le decisioni prese dalla leadership del Partito Comunista. Tra queste, una delle più importanti è proprio l’annuncio dell’obiettivo di crescita annuale. Negli ultimi anni l’obiettivo era sempre stato «attorno al 5 per cento»: il fatto che la leadership cinese sia scesa sotto questa soglia mostra «le difficoltà e le sfide» che l’economia della Cina si trova davanti, come ha detto il premier cinese Li Qiang. 🔗 Leggi su Ilpost.it

