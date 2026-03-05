La ciclopista a ostacoli Il Pd | Percorso non collegato e ora lasciato nell’incuria

La ciclopista nella Valtiberina Toscana è stata approvata dall’Unione Montana dei Comuni nel novembre 2022, ma attualmente si trova in condizioni di abbandono. Il Partito Democratico ha evidenziato come il percorso non sia collegato correttamente e abbia subito un progressivo degrado. La strada dedicata alle biciclette, che attraversa diverse località, mostra evidenti segni di incuria e mancanza di interventi di manutenzione.

L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana nel Novembre 2022 ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione ciclopista dell'Arno – itinerario fra i fiumi Arno e Tevere fra Arezzo e Sansepolcro, lungo l'antico tracciato della ferrovia dismessa Arezzo-Fossato di Vico – stralcio Tevere: comuni di Monterchi, Anghiari, Sansepolcro". La realizzazione della ciclopista Arezzo-Sansepolcro avverrà per stralci funzionali. Il primo stralcio avrebbe dovuto permettere la creazione di un percorso continuo di collegamento fra i tre Comuni interessati, realizzando solo ed esclusivamente gli interventi cerniera facenti parte del tracciato di progetto e prevederebbe l'utilizzo temporaneo di viabilità esistente al solo fine di consentire la percorribilità del tracciato in attesa della realizzazione dei successivi stralci.