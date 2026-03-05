La Chart VRV ritira i licenziamenti ma gli operai riceveranno uno stipendio più basso

La Chart VRV ha deciso di ritirare i licenziamenti annunciati nei giorni scorsi, ma gli operai coinvolti riceveranno uno stipendio più basso. In precedenza, l’azienda aveva comunicato il licenziamento di due lavoratori con effetto immediato, a causa di una riorganizzazione interna legata all’esternalizzazione delle attività di verniciatura in appalto. La situazione riguarda quindi due dipendenti e una modifica nelle condizioni salariali.

Negli scorsi giorni aveva annunciato il licenziamento di due lavoratori con effetto immediato, a causa di una riorganizzazione interna dovuta all'esternalizzazione delle attività di verniciatura in appalto. Dopo gli scioperi annunciati dai lavoratori e dopo l'intervento di Daniel Siccardi, il primo cittadino che ha chiesto aiuto anche a Regione Lombardia e al Ministero, la Chart VRV di Ornago ha annullato i due licenziamenti. La decisione è stata comunicata dai vertici aziendali alla Fiom Cgil e alla Rsu: i due lavoratori verranno ricollocati all'interno dell'azienda. "Questo - afferma la sigla sindacale - è un importante risultato frutto...

