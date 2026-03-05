La casa per anziani di Secondigliano era un tugurio non c'erano nemmeno i letti per tutti

I Carabinieri e il NAS hanno effettuato controlli presso una casa per anziani a Secondigliano, dove è stata riscontrata una situazione igienico-sanitaria precaria. Durante le verifiche, è stato disposto il trasferimento di tutti gli 11 ospiti e la chiusura della struttura, che si trovava in condizioni di scarsa sicurezza e con carenze di base come l’assenza di letti sufficienti per tutti.

