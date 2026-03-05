La Casa dei Tre Oci ospita la nuova mostra dell' artista concettuale Joseph Kosuth

A Venezia, dal 28 marzo 2026, la Casa dei Tre Oci ospita una mostra dedicata a Joseph Kosuth, artista americano noto come uno dei pionieri dell’arte concettuale. La rassegna è organizzata da Berggruen Arts & Culture e Berggruen Institute Europe, presentando una selezione delle sue opere. La mostra si concentra sui temi e le tecniche utilizzate dall’artista nel corso della sua carriera.

Joseph Kosuth (nato nel 1945) pone il linguaggio al centro della propria pratica artistica, sia come contenuto che come soggetto. Noto per le sue celebri opere al neon, l'artista presenterà una nuova importante opera su larga scala, dal titolo A Chain of Resemblance (2026), che verrà installata all'ingresso principale della Casa dei Tre Oci. L'opera si basa su un testo di Michel Foucault ed esplora il modo in cui il significato viene plasmato sia dal testo che dal contesto in cui appare, rivelando come il linguaggio non sia mai neutrale ma intrinsecamente influenzato dal suo ambiente e dalla sua ricezione.

La celebre Casa dei Tre Oci sull'isola della Giudecca, a Venezia, cambia proprietario. Fondazione di Venezia ha firmato un contratto preliminare di vendita dell'immobile con il gruppo Berggruen

