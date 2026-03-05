La Carta Docente anche per i supplenti la novità nella scuola per i precari e la beffa sulla cifra | da quando sarà attiva e cosa c’è da sapere

Dal 9 marzo sarà possibile utilizzare la Carta del docente anche per i supplenti, una novità annunciata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. La misura riguarda i precari che insegnano nelle scuole e introduce cambiamenti nelle modalità di accesso ai fondi dedicati alla formazione. La cifra assegnata rimane invariata, ma gli insegnanti in ruolo temporaneo potranno usufruirne anche durante l’anno scolastico.

La Carta del docente, attesa da migliaia di insegnanti, sarà attiva a partire dal 9 marzo. A comunicarlo è stato il ministero dell’Istruzione e del Merito. Per l’anno in corso il bonus ammonta a 383 euro e, per la prima volta, sarà destinato anche ai docenti precari. Potranno beneficiarne sia gli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante, sia quelli con incarichi temporanei fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno. La platea complessiva dei beneficiari supera il milione di docenti, con circa 200 mila insegnanti in più rispetto al passato. L’estensione della Carta del docente ai precari arriva anche alla luce di diverse sentenze emesse a partire dal 2021, che avevano evidenziato la necessità di ampliare l’accesso al bonus. 🔗 Leggi su Open.online

