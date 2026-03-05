Secondo alcune fonti, la Cia avrebbe messo in atto una strategia per indebolire l’Iran dall’interno utilizzando una carta curda. La notizia, rilanciata dalla CNN, suggerisce che ci siano manovre in corso con questo obiettivo, anche se non ci sono conferme ufficiali. La questione riguarda le azioni di intelligence e le possibili infiltrazioni nel territorio iraniano.

La notizia secondo cui la CIA si starebbe preparando a fornire armi ai gruppi curdi iraniani per favorire una sollevazione interna si inserisce infatti in una logica precisa: colpire la Repubblica islamica non solo al vertice, ma nella sua profondità territoriale e nella sua struttura etnica. Reuters riferisce che esponenti curdi iraniani e statunitensi hanno discusso una possibile operazione contro le forze di sicurezza iraniane nell’Ovest del Paese, con richiesta di supporto d’intelligence e militare, inclusa assistenza della CIA. La chiave, però, è capire che cosa significhi davvero “armare i curdi” in questo contesto. Non significherebbe soltanto consegnare armi a un alleato locale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La carta curda per frantumare l'Iran dall'interno? Le manovre della Cia…

Leggi anche: Argo: quando la Cia produsse un film per salvare 6 diplomatici dall’Iran

