Una cantante e conduttrice televisiva sarà a Spoleto per presentare un concorso di canzoni rivolto ai bambini. Stasera, su Rai 1 alle 21.30, torna Don Matteo 15 con l’ottava puntata, in cui il sacerdote di Spoleto affronta un caso che vede coinvolti due evasi dal carcere.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dopo la pausa sanremese torna stasera su Rai 1 (alle 21.30) Don Matteo 15 con l’ottava puntata. Il sacerdote di Spoleto se la deve vedere con un caso che coinvolge due evasi dal carcere. Sono armati e pericolosi. Caterina invece vuole lasciare l’arma: entra in crisi quando, davanti a uno dei due criminali, non riesce a premere il grilletto e a fermalo. Il Maresciallo Cecchini dovrà badare alla figlia di uno dei criminali. Insieme al Capitano Diego, Margherita parteciperà a un concorso per canzoni dedicate ai più piccoli, indetto a Spoleto dalla famosa cantante Carolina Benvenga. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante e conduttrice tv arriva a Spoleto per presentare un concorso di canzoni dedicato ai bambini

Guest star d'eccezione stasera in tv in Don Matteo 15: Alessandro Borghese arriva a Spoleto. E Cecchini perde completamente la testaSu Rai 1 è in arrivo un ospite speciale e molto atteso, che dà a Cecchini l’idea per riportare la pace tra Giulia e Diego.

“Le Muse”: nasce il nuovo presidio educativo dedicato ai bambini e ai giovaniUn nuovo faro di educazione, creatività e inclusione sociale si accende nel cuore di Napoli.