La beffa del MacBook da 700 euro lo specchietto per le allodole di Apple

Apple ha presentato il suo primo MacBook a prezzo contenuto, con un costo di circa 700 euro, suscitando sorpresa nel mercato. Il CEO dell’azienda ha annunciato ufficialmente il nuovo modello, che rappresenta un’innovazione rispetto alle precedenti proposte di Cupertino. La presentazione è avvenuta in modo inaspettato, attirando l’attenzione di consumatori e addetti ai lavori.

Prezzo 'stracciato' e colori pop per conquistare studenti e utenti base, ma sotto il cofano di Neo batte il cuore di un iPhone Il mercato lo chiedeva da anni, ma probabilmente con aspettative tecniche differenti. Il ceo di Apple, Tim Cook, con un colpo di teatro ha lanciato il primo MacBook economico della storia di Cupertino. Neo, questo il nome del nuovo laptop con la mela, in Italia avrà prezzi a partire dai 699 euro per la versione base, e si presenta con colori vivaci, pop: Citrus (giallo), Indigo (indaco), Blush (pesca) e Silver (argento). Tonalità che richiamano in qualche modo l'epoca iconica degli iBook G3. Ma a ben vedere, al di là dell'entusiasmo per il prezzo ‘di saldo’, analizzando le specifiche tecniche e le prime prove della stampa americana, emerge un quadro diverso. 🔗 Leggi su Today.it Apple annuncia MacBook Neo: il portatile da 699 euro che punta al grande pubblicoApple amplia la propria gamma di computer portatili con MacBook Neo, un modello pensato per raggiungere un pubblico più ampio rispetto ai... Macbook economico apple arriva il 4 marzo: i colori dell’invito lo dicono tuttol’azienda ha annunciato un evento speciale per il 4 marzo 2026, con presentazioni simultanee in new york, londra e shanghai.