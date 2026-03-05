I fondi green destinati ai Comuni sono spariti in un mese, lasciando molti senza risorse. Il sindaco di Longare ha annunciato la disponibilità a consegnare le chiavi a un rappresentante politico. Nei territori del Nord, forzisti e leghisti esprimono rabbia e delusione per la sospensione delle richieste relative al Conto termico 3, creando tensioni tra amministrazioni e governo.

Sono furiosi i Comuni, ma anche forzisti e leghisti dei territori del Nord, dopo lo sospensione delle richieste per il Conto termico 3.0, il fondo pubblico per le opere di efficientamento energetico e a sostegno delle energie rinnovabili. I sindaci attendono quei soldi dal 2024, ma la finestra per inviare le domande si è aperta solo il 3 febbraio 2026, per chiudersi bruscamente un mese dopo, il 3 marzo: troppe richieste, oltre 2 mila, dunque il Gse (Gestore dei servizi energetici) ha chiuso il rubinetto perché i denari sono finiti. C’erano 900 milioni, 500 per le imprese e 400 per amministrazioni locali e pubbliche amministrazioni. Il Gse verificherà tutte le istanze: ma in 30 giorni l’ammontare complessivo è arrivato a 1,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La beffa dei fondi green per i Comuni: soldi finiti in un mese. Il sindaco di Longare: “Pronto a consegnare le chiavi a Pichetto”

