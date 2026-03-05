La Air Jordan 1 High OG Alaska x Virgil Abloh Archive è finalmente arrivata

La Air Jordan 1 High OG Alaska x Virgil Abloh Archive è pronta per il lancio. Dopo settimane di indiscrezioni e immagini trapelate, è stato confermato ufficialmente che questa versione della scarpa verrà distribuita prossimamente. La collaborazione tra Virgil Abloh e Nike si conclude con questa release, che sarà disponibile in negozi selezionati e online. La data di uscita ancora non è stata comunicata.

Dopo mesi di leak sfocati e voci piuttosto dubbie, ora è ufficiale: la Virgil Abloh Archive x Air Jordan 1 High OG Alaska sta per uscire – e lo farà in grande stile. Un po’ di contesto. Il 2018 è stato un anno davvero enorme per il mondo delle sneaker. Oltre alla Nike React Element 87 e alla Yeezy Boost 700, siamo stati anche protagonisti di collaborazioni incredibili come la Off-White x Air Jordan 1 High OG Euro. Rilasciata un anno dopo l’iconica Off-White x Nike The Ten, non ha mai raggiunto lo stesso hype della leggendaria Chicago (che, diciamolo, è probabilmente la GOAT). Ma la Euro rimaneva comunque qualcosa di speciale. Mentre tutte le altre sneaker firmate Virgil Abloh erano disponibili in tutto il mondo, questa era stata realizzata esclusivamente per l’Europa – da qui il nome. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La Air Jordan 1 High OG Alaska x Virgil Abloh Archive è finalmente arrivata Leggi anche: US watchdog to review high failure rate in FAA air traffic control training È da circa due anni che risparmio mentalmente per questa Air Jordan 1Circa due anni fa, ricordo che scrollavo distrattamente su Sneaker Reddit quando hanno iniziato a circolare voci su una Fragment Design x Union LA x... Contenuti e approfondimenti su Air Jordan. Temi più discussi: Virgil Abloh Archive™ x Air Jordan 1 High OG Alaska Retro: il grande ritorno delle esclusive 2018; Le nuove sneaker uomo di marzo 2026 sono il primo vero assaggio di primavera; Sold out annunciato? Le Jordan 7 Miro attese a giugno potrebbero durare pochissimo; Air Jordan 1 Olive Aura Pack: Jordan Brand rivisita un classico con texture artigianali. Queste sono le 10 Air Jordan 1 più belle di sempreSe c’è un modello che fa da epitome di tutta la sneaker culture, quella è la Air Jordan 1. Sfoggiata dal più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi, diventata un successo commerciale ... gqitalia.it La classifica delle migliori Air Jordan 1 di tutti i tempiLe Air Jordan 1 vivono un anno importante. Le sneaker dalla forma più celebre di tutti i tempi festeggiano, infatti, il loro quarantesimo anniversario. Oddio, non bastano per godere della scontistica ... gqitalia.it Air Jordan 3 Family Affair, un must-have per collezionisti e appassionati di sneaker. Disponibile online e in store. - facebook.com facebook