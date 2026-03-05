Ismaël Koné si conferma un elemento chiave nel centrocampo del Sassuolo, contribuendo alla vittoria per 3-0 contro l'Atalanta. Il giocatore ha riferito che questa partita rappresenta un momento importante per la sua crescita personale, paragonando l’esperienza a quella vissuta durante il periodo passato a Marsiglia. La sua presenza in campo è diventata un punto fermo della squadra.

Ismaël Koné si conferma come tratto distintivo del Sassuolo, con una crescita continua che ha elevato il livello di gioco del reparto centrale. L'analisi sintetizza gli elementi chiave della stagione, tra impatti tattici, momenti decisivi e progetti futuri, offrendo una panoramica chiara dei progressi del giocatore e della squadra. Nel Sassuolo, Koné è entrato come elemento centrale del centrocampo, capace di collegare phase difensive ed offensive e di coprire ampi tratti di campo. La sua presenza ha contribuito a imprimere ritmo e spazialità alle trame di gioco, favorendo una costruzione che parte dalla mediana e arriva con efficacia agli elementi offensivi.

© Mondosport24.com - Koné: «Il 3-0 all'Atalanta è stata la nostra impresa. Grosso fondamentale per la mia crescita, come l'esperienza a Marsiglia».

Sassuolo, Koné si racconta: «Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo. Grosso? Mi ha aiutato molto. A Marsiglia sono cresciuto molto».Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

