Knueppel guida la fuga Charlotte mette nel sacco Boston

Il 5 marzo 2026 al TD Garden, Charlotte ha dominato il match contro Boston, mantenendo il comando fin dai primi minuti e senza mai cedere il ritmo. Knueppel ha guidato la fuga della squadra, mentre Charlotte ha concluso la partita con una vittoria netta. La gara si è conclusa con Charlotte che ha imposto il proprio gioco e controllo sul campo.

Nel confronto disputato il 5 marzo 2026 al TD Garden, Charlotte ha imposto il proprio ritmo dall'inizio e non ha mai ceduto il controllo, imponendosi su Boston con un punteggio netto e una gestione attenta del gioco. L'inerzia è rimasta nelle mani degli Hornets per tutta la serata, culminando in una vittoria che ha evidenziato percentuali efficaci, turnover ridotti e un contributo costante dai propri giovani e interpreti di maggiore esperienza. Il punteggio finale è stato 118-89, a favore di Charlotte, con i Hornets che hanno tenuto una leadership costante e hanno toccato anche il vantaggio massimo di +29. Il match è partito con Boston in difficoltà dall'arco e al tiro complessivo, permettendo agli avversari di scappare all'inizio della partita.