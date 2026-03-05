Killian Hayes trova casa | accordo biennale con i Sacramento Kings

I Sacramento Kings hanno firmato un contratto biennale con il playmaker francese Killian Hayes, che rimarrà nella squadra per i prossimi due anni. La firma segna il rinnovo dell’accordo tra le parti, dopo un periodo in cui Hayes ha giocato con il team. La notizia riguarda esclusivamente l’intesa raggiunta tra il giocatore e il club.

I Sacramento Kings hanno deciso di rinnovare l’accordo con il playmaker francese Killian Hayes attraverso un contratto della durata di 10 giorni, come confermato dalle fonti ufficiali. Questa scelta rappresenta un’opportunità per il giocatore di dimostrare le proprie capacità all’interno di un contesto competitivo e di contribuire alle strategie della squadra quali punti di riferimento nel reparto di regia. Durante le cinque partite disputate con il precedente accordo, Hayes si è distinto per la spiccata capacità di leggere le situazioni di gioco, distribuendo complessivamente **17 assist** in un arco di **65 minuti** di presenza sul campo. La sua visione di gioco si è dimostrata uno degli aspetti più apprezzati, anche in relazione alla ridotta perdita di palloni, evidenziata da **una sola palla persa**. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

