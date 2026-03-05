Un rappresentante ha affermato che Torino e Lione sono esempi di un fenomeno internazionale di antagonismo violento, sottolineando come la sinistra non abbia commentato questa situazione. Ha aggiunto che è necessario fare chiarezza sulle connessioni tra le diverse realtà transnazionali che manifestano un intento sovversivo e aggressivo. Le sue parole puntano l’attenzione su un fenomeno che coinvolge più paesi.

«Occorre fare chiarezza sulle connessioni tra realtà transnazionali che mostrano un comune intento violento e sovversivo». È uno dei passaggi salienti dell’intervista rilasciata da Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione, al settimanale francese Le Journal du dimanche. Un appello a indagare le reti dell’antagonismo europeo, dopo i violenti scontri del 31 gennaio a Torino. Secondo Kelany, la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna «era stata indetta già con intenti violenti». Ee si è trasformata in «una vera e propria guerriglia ai danni delle forze dell’ordine». Il centro torinese, sostiene la deputata, è «da oltre trent’anni il braccio armato di movimenti di piazza» protagonisti di scontri e devastazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kelany: “Torino e Lione lo dimostrano, c’è un’internazionale dell’antagonismo violento. Ma la sinistra tace”

4 di Sera, Sara Kelany ammutolisce la sinistra: "Ma come fate a dirlo?"«Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario, tutto sbagliato.

Parigi esulta: i salari non crescono. È grazie all’euro, ma la sinistra taceDa quando il governo Meloni si è insediato, il presidente della Repubblica e tutta l’allegra compagnia della sinistra nostrana si sono accorti che in...

Contenuti e approfondimenti su Kelany Torino e Lione lo dimostrano c'è....

No Tav, sassi e razzi contro il cantiere della Torino-LioneNuovo attacco al cantiere della Torino-Lione da parte dei No Tav. Ieri sera una cinquantina di attivisti, tutti a volto coperto, hanno lanciato fuochi d'artificio e sassi. Il gruppo è partito dal ... rainews.it

Torino-Lione: Mauceri, 'è sostenibile la tratta Avigliana - Orbassano'Uno dei canoni delle grandi opere infrastrutturali è la sostenibilità. Sostenibilità che decliniamo ed è declinata in questo progetto come sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e ... ansa.it