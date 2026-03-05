Kate Moss a 52 anni la trasparenza più audace della Paris Fashion Week

Durante la Paris Fashion Week 2026, Kate Moss ha catturato l’attenzione con un look trasparente e audace, dimostrando ancora una volta la sua presenza magnetica sulla scena. La modella, che ha compiuto 52 anni, ha sfilato con un outfit che ha fatto discutere per la scelta di trasparenze e dettagli eleganti. La sua apparizione ha confermato come alcune figure rimangano simboli del mondo della moda nel tempo.

Alla Paris Fashion Week 2026 basta un’apparizione per ricordare perché alcune donne restano icone anche quando la moda cambia pelle stagione dopo stagione. Kate Moss arriva allo show Tom Ford e lo fa come solo lei sa fare: con un look che sembra semplice ma che, a guardarlo bene, racconta tutto il suo modo di intendere la moda. Sensuale, diretto, senza sovrastrutture. Kate Moss, rischia tutto alla Paris Fashion Week 2026 Chi segue la moda lo sa: Kate Moss non ha mai avuto bisogno di effetti speciali. La sua forza è sempre stata un istinto quasi infallibile nel scegliere capi che sembrano naturali su di lei, anche quando sono tutt’altro che facili. 🔗 Leggi su Dilei.it

Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front row, da Diane Kruger a Naomi Watts, fino all'inarrivabile Kate Moss

Kate e Lila Moss, look coordinati per mamma e figlia alla Paris Fashion Week 2026

