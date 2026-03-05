Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Ucraina può offrire supporto ai Paesi del Golfo in materia di difesa dai droni. Ha spiegato che in Medio Oriente si osservano specifiche dinamiche di minaccia e ha sottolineato la disponibilità del suo paese a condividere competenze e risorse per rafforzare la sicurezza regionale. La dichiarazione si inserisce in un quadro di attenzione internazionale verso le questioni di sicurezza nell’area.

"In Medio Oriente, vediamo in realtà gli stessi droni che attaccano Kiev ogni giorno, ora attaccare anche il Medio Oriente, e in realtà anche l'Ucraina può aiutare i Paesi del Golfo, perché ha sviluppato intercettori e sistemi di protezione per i droni. Possiamo mettere insieme queste cose per aiutare i paesi a contrastare gli attacchi dei droni". Lo afferma l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, prima di iniziare la riunione del Consiglio Affari esteri in videoconferenza. tgcom24.mediaset.it

© Imolaoggi.it - Kallas: “L’Ucraina può aiutare i Paesi del Golfo”

