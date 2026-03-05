Juventus Vaciago Spalletti bravissimo ma serve il mercato

Nel podcast Tribuna Juve di Juventus News 24, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è stato intervistato da Paolo Rossi per discutere dei temi principali legati alla Juventus e al lavoro di Luciano Spalletti. Vaciago ha elogiato le capacità del tecnico, sottolineando però che per migliorare la squadra è necessario intervenire sul mercato. La conversazione si è concentrata sulle sfide attuali del club e sulle possibili strategie future.

Il lavoro di Spalletti Sul podcast si è parlato innanzitutto del lavoro di Luciano Spalletti