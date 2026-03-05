Juventus-Spalletti | patto per il rinnovo e Piano da 5 Acquisti

La Juventus sta portando avanti le trattative per il rinnovo di Luciano Spalletti, con Damien Comolli presente alla Continassa. Nel frattempo, Dusan Vlahovic si è unito parzialmente al gruppo durante gli allenamenti. La società lavora anche su un piano di cinque acquisti, con l’obiettivo di rafforzare la rosa nella prossima stagione.

Vertice alla Continassa con Comolli: il tecnico chiede rinforzi internazionali e blinda i big. La Juventus accelera le manovre per il consolidamento del progetto Luciano Spalletti: la presenza di Damien Comolli alla Continassa, coincisa con il parziale rientro in gruppo di Dusan Vlahovic, segna il passaggio alla fase operativa per il rinnovo del tecnico. Nonostante l'amarezza espressa da...

