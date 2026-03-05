Juventus Romano Colloqui avanzati per Vlahovic

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic riguardo al rinnovo del contratto. Secondo le ultime notizie, sono in corso colloqui tra le parti per definire i dettagli dell’accordo. La società bianconera e l’attaccante serbo stanno discutendo per trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti. Le conversazioni sono attualmente in una fase avanzata.

Il punto di Fabrizio Romano sul rinnovo di Vlahovic Fabrizio Romano ha parlato del rinnovo di Dusan Vlahovic. Ha confermato che la Juventus ha ripreso i contatti con il giocatore e il suo entourage per discutere la fattibilità di un rinnovo contrattuale. Questa è una "grande novità" rispetto ai mesi