juventus quagliarella non fate paragoni tra yildiz e del piero

In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Fabio Quagliarella ha affrontato il paragone tra Kenan Yildiz e Alessandro Del Piero, invitando a non fare confronti tra i due. Ha anche commentato il gol di Conceicao nella partita contro la Roma, offrendo la sua opinione senza approfondire cause o motivazioni. La discussione si è concentrata esclusivamente sui fatti e sui giocatori coinvolti.

Yildiz e il paragone con Del Piero Fabio Quagliarella, intervistato a Gazzetta dello Sport, ha parlato di Kenan Yildiz e del gol di Conceicao contro la Roma. “Yildiz è fantastico, però non facciamo il suo bene quando lo paragoniamo a Del Piero. Ho giocato con Ale e parliamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus presenta la nuova ADP Collection con Adidas per celebrare Del Piero: tra i testimonial c’è Yildiz – FOTOdi Redazione JuventusNews24Juventus presenta la nuova ADP Collection con Adidas per celebrare Del Piero: tra i testimonial c’è anche Kenan Yildiz...

Juventus: Del Piero incantato da YildizAlessandro Del Piero non nasconde mai la sua passione per la Juventus, e nella recente vittoria casalinga contro la Roma per 2-1, lo storico capitano...

Non parlo di giocatori sbagliati, ma di scelte sbagliate: Del Piero risponde alla domanda di Henry sul declino della JuventusQuando giocavamo contro una squadra italiana, sapevamo che era difficile superarvi in ??velocità. Che tatticamente eravate solidi e che sarebbe stato sempre difficile segnare contro di voi. Nell’ult ... ilfattoquotidiano.it

