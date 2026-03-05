Juventus Quagliarella Conceiçao deve incidere di più

Fabio Quagliarella ha commentato il gol di Conceiçao durante l'incontro tra Juventus e Roma, sottolineando che il giocatore portoghese deve trovare modi per incidere di più nella squadra. L’ex attaccante ha parlato in un’intervista a Gazzetta dello Sport, evidenziando la prestazione del centrocampista in quella partita e suggerendo che ci sono margini di miglioramento.

Quagliarella ammonisce Conceiçao Fabio Quagliarella, intervistato a Gazzetta dello Sport, ha del gol di Conceiçao contro la Roma. Quagliarella ha parlato del gol di Francisco Conceiçao. "È una conclusione con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. In quei casi hai l'80 per cento di possibilità di calciare in curva