La Juventus sta valutando il portiere greco Kostantinos Tzolakis dell’Olympiacos come possibile sostituto di Michele Di Gregorio. La società bianconera tiene sotto osservazione il giovane estremo difensore, che potrebbe entrare nel mirino nel corso della sessione di mercato estiva. La scelta si inserisce nel progetto di rinforzare il reparto tra i pali.

La Juventus sull’eroe greco Kostantinos Tzolakis per il post Di Gregorio La Juventus continua la ricerca del nome estivo per il successore di Michele Di Gregorio. I bianconeri sono sull’estremo difensore greco Konstantinos Tzolakis, portiere 23enne portiere dell’Olympiacos. Vincitore da protagonista della Conference League e dell’ultimo campionato greco, sta dimotrando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi sul portiere Kostantinos Tzolakis dell’Olympiacos

Leggi anche: Roma, assalto a Tzolakis: Massara sfida Juventus e Napoli per il gioiello dell’Olympiacos

Mercato Juventus, il nuovo portiere può arrivare direttamente dalla Turchia: occhi puntati su quel giovane di esperienza internazionaledi Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, caccia al sostituto di Perin: dalla Super Lig arriva una candidatura di spessore internazionale che...

Una raccolta di contenuti su Kostantinos Tzolakis.

Argomenti discussi: Calciomercato Juventus, nel mirino 3 nomi nuovi per la prossima stagione: ecco di chi si tratta.

TJ - La Juve sulle tracce di Tzolakis: la situazioneSecondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Juventus è tra i club italiani che si sono informati per Konstantinos Tzolakis. Il 23enne portiere greco ... tuttojuve.com

Juventus, Roma e Napoli su Tzolakis: l’Olympiacos fissa il prezzo a 20 milioniDiverso il discorso per la Roma, dove l’interesse per Tzolakis potrebbe essere strettamente legato al futuro di Mile Svilar. L’ipotesi di una cessione del portiere giallorosso non è affatto remota, so ... it.blastingnews.com