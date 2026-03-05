Juventus Next Gen Braglia Pontedera attacca dopo la sconfitta coi bianconeri | La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista ma chi lo stabilisce!?

Dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen, l'allenatore del Pontedera ha criticato l'arbitraggio, specificando che l'arbitro non ha visto una spinta su Yeboah. Ha posto l'accento sul fatto che non è chiaro chi decida cosa sia giusto o sbagliato in queste situazioni. La sua dichiarazione è stata riportata in risposta alla partita appena conclusa.

