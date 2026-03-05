Juventus in ansia per Gatti | non si è allenato per una botta

La Juventus si trova in fermento a causa di Gatti, che non si è allenato oggi a causa di una botta. Lo staff medico del club ha annunciato che il difensore sarà sottoposto a valutazioni nelle prossime ore. La sua presenza nella partita in programma dipenderà dall'esito di questi controlli. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali prima di decidere sul suo impiego.

La Juventus è ripartita dopo il giorno di riposo con un Dusan Vlahovic in più e un Federico Gatti in meno. Se il bomber serbo è tornato ad allenarsi con la squadra dopo l’infortunio agli adduttori e 95 giorni vissuti ai box, ieri il difensore goleador dell’Olimpico non è sceso in campo. L’azzurro è rimasto a riposo a causa di una contusione rimediata a Roma nella serata del gol del 3-3 al 93’ che tiene in vita le speranze Champions della Juventus, sesta in classifica a -1 dal Como (quinto) e a -4 dai giallorossi (quarti). In giornata Gatti verrà visitato dallo staff medico bianconero e Spalletti, in base alle sensazioni del centrale, deciderà se unirlo o meno alla squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

