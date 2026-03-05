Paolo Di Canio ha commentato la partita della Juventus contro la Roma dagli studi di Sky, affermando che la squadra funziona, ma davanti non ha nulla. Ha criticato la prestazione dell’attacco bianconero, sottolineando che manca effettivamente qualcosa in fase offensiva. La sua analisi si concentra sulla mancanza di occasioni create e sulla poca incisività degli attaccanti durante l’incontro.

Il commento di Di Canio Paolo Di Canio ha duramente criticato la prestazione dell’attacco bianconero contro la Roma dagli studi di Sky. Di Canio ha evidenziato che la Juventus contro la Roma ha giocato bene, mostrando spirito nella rimonta e con Spalletti che ha preparato bene la partita. Le sue L'articolo Juventus, Di Canio “La Juve funziona, ma davanti non ha nulla” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Canio “La Juve funziona, ma davanti non ha nulla”

Leggi anche: Di Canio non si stupisce sulle rimonte della Juve: «Ce l’aveva anche prima di Spalletti. Con la Roma il piano tattico ha funzionato, ma c’è questo problema»

Di Canio declassa l’attacco della Juve: «David ha una storia ma non è un fenomeno. Openda? Sembra un bambinone. In attacco serve un Osimhen…»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

Juventus, l'analisi a Sky Calcio Club di Di Canio sui miglioramenti dei bianconeri con Spalletti

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Di Canio La Juve funziona ma....

Temi più discussi: Capello: Juve meritava gli ottavi ma è lunatica. Di Canio: Ha emozionato ma non possiamo dimenticare…; Juventus, Di Canio stronca David e Bergomi ride del canadese: i tifosi bianconeri si scagliano contro lo Zio; Condò svela cosa non è mancato alla Juventus ma Di Canio ammonisce: Non dimentichiamo la settimana scorsa; Di Canio: La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa.

Juventus, Di Canio stronca David e Bergomi ride del canadese: i tifosi bianconeri si scagliano contro lo ZioDavid tra i peggiori in campo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus. I tifosi della squadra di Spalletti contro Bergomi per una risatina di troppo. sport.virgilio.it

Di Canio: La grinta la Juve l’aveva anche prima di Spalletti. Nel primo tempo il piano tattico aveva anche funzionato, ma…Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma: Le rimonte? Ce l'aveva anche prima dell'arrivo di Spalletti, vedi la partita ... tuttojuve.com

Juve, il mercato lo decide la Champions: Tonali e Bernardo Silva appesi al quarto posto. Gli scenari Tutti per la Champions, Champions per tutti. Kenan Yildiz e Weston McKennie hanno scommesso sulla nuova Juventus in tempi non sospetti, rinnova - facebook.com facebook

#Gasperini: "Il pari con la #Juventus Impareremo dai nostri errori. Senza squadra forte non si vince" #ASRoma #SerieA x.com